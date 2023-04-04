Сычёв заявил, что у России не будет роста в Азии

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Я не понаслышке знаком с азиатским футболом. Роста там не будет, только больше проблем. Там очень сложно с футболом в плане понимания качественного роста, качественной конкуренции, проведения матчей», — приводит слова Сычёва «Газета.Ру».

Эксперт считает, что переход в АФК станет для России шагом назад, сейчас необходимо проводить матчи с теми, кто согласен с нами играть и ждать улучшения ситуации.

Ранее сообщалось, что РФС создал рабочую группу для подробного изучения возможного перехода в Азию. Однако отмечалось, что также ведется работа по поводу возвращения наших команд в еврокубки.