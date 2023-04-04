Сычёв: Для Карпина работа в сборной — большая ответственность и честь

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о реакции болельщиков и экспертов на слова наставника сборной России Валерий Карпина, который ранее заявил, что не держится за свое место.

«Все давно знают Валерия Георгиевича, и ни у кого не было сомнений, что эта работа для него — большая ответственность и честь. А тут вдруг почему-то всем показалось иначе. Хотя все знают его тон интервью, риторику. Странно, что это было воспринято так. Думаю, он всем все пояснил после этого», — цитирует Сычёва «Газета.Ру».

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований на неопределенный срок. В последних двух товарищеских матчах подопечные Валерия Карпина одержали одну победу над Ираком (2:0) и сыграли вничью с Ираном (1:1).