В РФС ответили, мог ли Тедеско возглавить сборную России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о том, рассматривалась ли кандидатура экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды России.

«Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже не существенно. Это был иностранец, который работал в России», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2019 по 2021 год. В феврале немецкий специалист возглавил сборную Бельгии.