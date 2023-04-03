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В РФС ответили, мог ли Тедеско возглавить сборную России

03 Апреля 2023 • 10:48 Комментировать

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о том, рассматривалась ли кандидатура экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды России.

«Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже не существенно. Это был иностранец, который работал в России», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2019 по 2021 год. В феврале немецкий специалист возглавил сборную Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков Доменико Тедеско
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