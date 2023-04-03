Дюков высказался о втором матче России против Ирана

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос журналистов о возможном проведении еще одного товарищеского поединка против национальной команды Ирана.

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча - в этом или следующем году», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

В конце прошлого месяца сборная России провела два товарищеских поединка. В первом подопечные Валерия Карпина разошлись миром с национальной командой Ирана (1:1), а во втором взяли верх над Ираком (2:0).