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Дюков высказался о втором матче России против Ирана

03 Апреля 2023 • 09:40 Комментировать

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос журналистов о возможном проведении еще одного товарищеского поединка против национальной команды Ирана.

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча - в этом или следующем году», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

В конце прошлого месяца сборная России провела два товарищеских поединка. В первом подопечные Валерия Карпина разошлись миром с национальной командой Ирана (1:1), а во втором взяли верх над Ираком (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков
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