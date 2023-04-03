В РФС назвали потенциального соперника сборной России

Сборная России может повести товарищескую встречу против национальной команды Китая. О потенциальном поединке высказался президент РФС Александр Дюков.

«Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в марте сборная России провела два поединка. Подопечные Валерия Карпина на выезде расписали мировую с Ираном (1:1), а затем на своем поле одержали победу над Ираком со счетом 2:1.