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Ринат Билялетдинов оценил возможную встречу между Россией и Китаем эксклюзив

01 Апреля 2023 • 20:35 Комментировать

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный товарищеский матч между Россией и Китаем.

«Хорошо отношусь к проведению такого матча. Сильный ли он соперник? Узнаем, сыграв против него», — сказал Билялетдинов.

С весны 2022 года Россия и клубы отстранены от международных соревнований на неопределённый срок. В марте 2023 года сборная России сыграла товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).


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Сборная России Сборная Китая Ринат Билялетдинов
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