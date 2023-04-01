Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный товарищеский матч между Россией и Китаем.

«Хорошо отношусь к проведению такого матча. Сильный ли он соперник? Узнаем, сыграв против него», — сказал Билялетдинов.

С весны 2022 года Россия и клубы отстранены от международных соревнований на неопределённый срок. В марте 2023 года сборная России сыграла товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).