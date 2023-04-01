Россия может сыграть против африканских топ-сборных

Сборная России может провести товарищеские матчи против ведущих африканских команд. Об этом рассказал генсек РФС Максим Митрофанов.

«Ведём переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд есть предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей в этом году», - приводятся слова Митрофанова в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

Сборная России не может проводить официальные матчи из-за бана со стороны УЕФА и ФИФА.

В марте подопечные Валерия Карпина сыграли два контрольных поединка. Россияне расписали ничью с Ираном (1:1) и взяли верх над Ираком (2:0).