Симонян: «Китай – хороший спарринг-партнёр для сборной России»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян высказался насчет возможной организации товарищеского поединка между сборными России и Китая.

«Почему бы не сыграть с Китаем? Слабых команд сейчас нет - все хорошо играют. Считаю их хорошим спарринг-партнёром для нашей сборной. Надо точно играть!» - передает слова Симоняна издание «Чемпионат».

Из-за бана от УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские поединки.

В матче подопечные Валерия Карпина расписали мировую с национальной командой Ирана (1:1) и отпраздновали победу над Ираком со счетом 2:0.