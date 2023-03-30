Дюков рассказал о ситуации с техническим спонсором

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, рассказал о ситуации с техническим спонсором. Ранее сотрудничество с РФС приостановила известная компания Adidas.

По словам Дюкова, новый технический спонсор появится в следующем году, а пока что запасов футбольной формы у РФС достаточно.

«Сейчас мы завершаем переговоры с одной из компаний, но пока что я её не назову», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что в марте сборная России провела товарищеские матчи против сборных Ирана (ничья 1:1) и Ирака (победа 2:0).