Дюков высказался о планах сборной России на июнь

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, высказался о планах сборной России на июнь. Ранее сообщалось, что команда Валерия Карпина может выступить на турнире в Центральной Азии.

«Нужно рассматривать разные возможности и принимать лучшие решения для сборной. Для начала нужно собрать информацию о турнире – кто участвует, на каких полях играть. Затем сделаем выбор – либо этот турнир, либо другой турнир, либо товарищеские матчи. Безусловно, в июне сборная будет играть», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что в марте сборная России провела товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).