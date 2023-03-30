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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Осинькин оценил игру сборной России против Ирака

30 Марта 2023 • 10:52 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Ирака.

«Первый тайм мы провели плохо. С другой стороны, моменты соперника были только с ошибок, которые мы сами совершили. Характер игры во втором тайме больше отражает уровень двух команд», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Товарищеский поединок сборных России и Ирака состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Антони Миранчук и Сергей Пиняев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Осинькин Сборная Ирака
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