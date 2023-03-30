Сычёв - о Карпине: «Не думаю, что любой тренер в здравом уме будет отказываться от сборной»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды страны. Ранее специалист заявил, что не держится за место у руля команды.

«Это венец для каждого тренера, который стремится себя показать. Это огромная заслуга. Не думаю, что любой тренер в здравом уме будет отказываться от сборной», - приводит слова Дмитрия «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.