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Сычёв - о Карпине: «Не думаю, что любой тренер в здравом уме будет отказываться от сборной»

30 Марта 2023 • 10:13 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды страны. Ранее специалист заявил, что не держится за место у руля команды.

«Это венец для каждого тренера, который стремится себя показать. Это огромная заслуга. Не думаю, что любой тренер в здравом уме будет отказываться от сборной», - приводит слова Дмитрия «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Сычёв
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