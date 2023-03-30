Веденеев оценил вероятность матча России против Китая

Экс-игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возможной организации товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Для сборной России будет плюсом провести любую игру, тем более с Китаем. Им чуть-чуть не хватает, чтобы выйти на высокий уровень. В этом матче нет ничего фантастического», - приводит слова Веденеева издание «Чемпионат».

Сборная России в марте провела две контрольные встречи. Сначала подопечные Валерия Карпина расписали мировую с национальной командой Ирана (1:1), а затем отпраздновали победу над Ираком (2:0).