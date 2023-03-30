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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Лепёхин: «Матч с Китаем - подходящий вариант для сборной России»

30 Марта 2023 • 08:08 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался насчет потенциального товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Верю, что можно провести матч между сборными России и Китая. Китай - подходящий вариант как политически, так и с точки зрения футбола. Хотелось бы посмотреть, что сборная России может на этом уровне», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная России не может проводить официальные матчи из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

В матче подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и одержали победу над Ираком (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Китая Константин Лепёхин
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