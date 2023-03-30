Стипиди: «Карпин лучше всех в России понимает футбол»

Футбольный эксперт Павел Стипиди поделился мнением о работе главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина.

«На сегодняшний день Карпин лучше всех в этой стране понимает футбол. Так в любой стране! Лучший человек руководит государством, лучший руководит той или иной отраслью», - передает слова Стипиди Vprognoze.ru.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В марте сборная России сыграла два товарищеских матча – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).