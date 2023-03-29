Непомнящий оценил возможный товарищеский матч сборной России с Китаем

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил возможный товарищеский матч между сборными России и Китая.

«Для сборной России, конечно, стоит провести матч с Китаем. Это очень важно, когда есть игры. Тем более, сейчас тяжело находить соперников на товарищеские матчи», - сказал Непомнящий, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Непомнящий также сказал, что в составе сборной Китая есть много талантливых игроков. При этом тренер отметил, что китайская команда не дотягивает по уровню до сборных Японии или Южной Кореи.

В марте сборная России провела товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).