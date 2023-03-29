Габулов хотел бы увидеть матч России против Китая

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов хотел бы увидеть товарищеский матч национальной команды против Китая.

Отметим, что в настоящий момент сборная России не проводит официальных матчей из-за санкций. В 2022-2023 годах команда Валерия Карпина провела ряд товарищеских игр – против Кыргызстана (2:1), Узбекистана (0:0), Таджикистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«Верю, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Китаем. Если это было озвучено министром спорта России Матыциным, то данное событие вполне реалистично. Игра с Китаем будет хорошим опытом для сборной России с футбольной точки зрения. Я бы хотел увидеть этот матч», - сказал Габулов, чьи слова приводит «Чемпионат».

В следующий раз сборная России должна собраться в июне.