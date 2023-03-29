Кавазашвили назвал желаемого соперника для сборной России

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал желаемого соперника для российской национальной сборной.

«Я буду мечтать о матче Россия - Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у России с Китаем появились прочные связи между странами не только в экономическом и политическом, но и в спортивном плане», - сказал Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в марте сборная России проводила товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака. Первый завершился вничью со счётом 1:1, а второй был выигран с результатом 2:0. Голы за российскую национальную команду забивали Антон Миранчук (отличился дважды) и Сергей Пиняев.