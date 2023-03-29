Петржела объяснил, почему Дзюба не нужен сборной России

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о невызове в национальную команду нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Карпин не вызывает Дзюбу из-за возраста? Я согласен с Валерием Георгиевичем. У него есть отличный шанс собрать команду из молодых игроков. Это будущее России. Единственно правильный путь», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Дзюба стал лучшим игроком Премьер-лиги в марте. Он принял участие в трех матчах и забил четыре гола.