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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Федун оценил шансы сборной России выиграть чемпионат ЦАФА

29 Марта 2023 • 13:06 Комментировать

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался касательно перспектив национальной сборной России на чемпионате ЦАФА.

«Сборная России может сыграть в чемпионате ЦАФА? Не надо ждать, что мы его выиграем», - приводит слова Федуна издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что турнир футбольной ассоциации Центральной Азии будет проведен с 9 по 21 июня. Помимо сборной России в чемпионате примут участие семь сборных: Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

В марте подопечные Валерия Карпина победили Ирак (2:0) и сыграли вничью с Ираном (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Леонид Федун
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