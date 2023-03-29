Сычёв рассказал, как относится к невызову Дзюбы в сборную России

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Сычёв высказался насчет невызова в сборную России 34-летнего форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Сборной не хватает Дзюбы? Валерий Георгиевич ведь дал пояснения. Совершенно правильно, что сейчас в сборной акцент на молодых игроках», - передает слова бывшего нападающего издание «Чемпионат».

Дзюба не сыграл ни одного матча за сборную России под руководством Валерия Карпина.

В марте национальная команда провела два товарищеских матча – против Ирана (1:1) на выезде и с Ираком (2:0) на своем поле в Санкт-Петербурге.