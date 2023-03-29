Карпин оценил возможность матча сборной России с медийной командой

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном проведении товарищеского поединка против медийной команды.

«Если мы говорим о популяризации и цели собрать 20 тыс. на трибунах, то давайте сыграем. Если о спортивной составляющей, то смысла в этом не много», - передает слова специалиста издание «Известия».

Добавим, что в марте сборная России приняла участие в двух товарищеских поединках. В первом матче подопечные Карпина сыграли вничью на выезде с национальной командой Ирана (1:1), а во втором отпраздновали домашнюю победу над Ираком (2:0).