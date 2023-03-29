Карпин ответил министру спорта России

Наставник сборной России Валерий Карпин поведал о своей реакции на критику со стороны министра спорта страны Олега Матыцина. Ранее политик выразил недовольство словами тренера о том, что он не держится за место в национальной команде.

«К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после. У меня есть вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в марте сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Карпина на выезде расписали мировую с Ираном (1:1), а на своем поле победили Ирак со счетом 2:0.