Губерниев в шутку предложил РФС перейти в Антарктиду

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном выходе Российского футбольного союза из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Радоваться нечему, все печально… Переход в Азию? Ерунду не несите. Может, в Антарктиду перейти, там будем играть? Какая Азия вообще», - приводит слова Губерниева издание «РБ Спорт».

Напомним, что с марта прошлого года сборная России и клубы Премьер-лиги отстранены от участия в официальных матчах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. В первом подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1), а во втором одолели Ирак (2:0).