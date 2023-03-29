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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Карпин объяснился за громкие слова о сборной России

29 Марта 2023 • 09:15 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался насчет своих громких слов о том, что он не держится за место в национальной команде.

«Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да - следовало выразиться по-другому. К словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: готов к увольнению», - передает слова 54-летнего специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной сборной России с 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.

В марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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