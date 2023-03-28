Шалимов: «По азиатскому циклу перспективы сборной России оптимистичные»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«По азиатскому циклу перспективы оптимистичные: на выезде мы никому не проиграли, а дома со всеми соперниками способны добиться победы», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, после отстранения от международных турниров сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала две победы и три встречи завершились вничью.

Ранее сообщалось, что решение о возможном переходе РФС в АФК может быть принято до конца марта, но эта дата не была названа окончательной.