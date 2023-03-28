Юниорская женская сборная России выиграла турнир в Южной Азии

Женская сборная России в возрастной категории до 16 лет выиграла турнир, который организовывала Федерация футбола Южной Азии. Российские футболистки обыграли команды Непала, Бутана, Индии и Бангладеш с общим счётом 17:1.

Напомним, что национальная сборная России летом может выступить на турнире в Центральной Азии. В настоящий же момент команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В официальных турнирах российская сборная не участвует из-за санкций, которые были наложены на Российский футбольный союз.

Добавим, что в марте сборная России провела матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).