Ари советует России не ждать возвращения в УЕФА

Экс-футболист «Спартака» Ари считает, что Российскому футбольному союзу нужно принимать решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как известно, в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА из-за введённых в прошлом году санкций.

«России нужно переходить в АФК. Совсем не играть - очень сложно и плохо для развития футбола в стране, а товарищеские матчи - это немного не то. Не надо ждать пока вернут в Европу. Это может затянуться. Азия - отличный вариант. Там тоже есть достойные соперники», - сказал Ари, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что сборная России не была допущена к отбору на Евро-2024. В настоящий момент команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто.