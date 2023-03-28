Тарханов считает, что сборной России стоит принять участие в чемпионате ЦАФА

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате ЦАФА.

«Нашей сборной стоит туда ехать. То, что сыграв этот турнир наши футболисты очень устанут и не получат отпуска, это уже другой вопрос. Я считаю, что в этом турнире надо принимать участие», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии, который состоится в июне. Ожидается, что в турнире сыграют восемь национальных команд.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований и пропустит чемпионат Европы – 2024.