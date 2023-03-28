Нигматуллин не понимает, за что критикуют Карпина в сборной

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о критике в адрес наставника сборной России Валерия Карпина.

«Я совсем не понимаю критики в адрес Карпина. Сборная России не играет никаких официальных матчей. Игроков просто невозможно мотивировать. Я уверен, если бы у нас были официальные турниры, мы бы играли в другой футбол», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, по таким товарищеским матчам нельзя оценивать уровень национальной команды.

Напомним, в последней контрольной встрече сборная России одержала победу над Ираком. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0.