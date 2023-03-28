Камоцци поддержал идею проведения товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ

Футбольный менеджер Франко Камоцци отреагировал на возможное проведение товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ.

«Это будет здорово. Получится отличное шоу. Кто победит в таком матче? Сложно сказать. Думаю, шансы приблизительно равны. Но на бумаге сборная России слабее сборной легионеров РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, в ходе мартовского сбора наша национальная команда провела два товарищеских матча. Первая игра против Ирана завершилась со счетом 1:1. Во втором поединке на своем поле сборная России оказалась сильнее Ирака, одержав победу со счетом 2:0.