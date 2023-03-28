Мирзоян: «Сейчас очень сложно оценивать игру сборной России»

Председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян высказался о сборной России.

«Сейчас оценивать игру команды очень сложно. Потому что идет поиск того, как будет играть наша команда. Все делается для того, чтобы к началу серьезных игр у тренеров было понятие и видение, какой игрок может себя проявить», — приводит слова Мирзояна «Матч ТВ».

Напомним, в ходе мартовского сбора национальная команда провела два товарищеских матча. Первая встреча со сборной Ирана на выезде завершилась ничьей со счетом 1:1, а во втором поединке подопечные Валерия Карпина одержали победу в Санкт-Петербурге над Ираком (2:0).