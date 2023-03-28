Широков: Тикнизян, Арутюнян и Сазонов — это не потеря для сборной России

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о российских игроках, которые сменили спортивное гражданство.

«Тикнизян и Арутюнян выступают за Армению, Сазонов за Грузию. На мой взгляд, это не потеря для сборной России, ни в одном из них не вижу потенциала для нашей национальной команды», — приводит слова Широкова портал «РБ Спорт».

По мнению функционера, Тикнизян не сильнее Артёма Макарчука или Данила Кругового, поэтому это небольшая потеря для нашей национальной команды.

Напомним, возобновление Российской премьер-лиги после паузы на матчи сборных состоится уже 1 апреля.