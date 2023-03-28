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Лахиялов – о резонансной фразе Карпина: «Черчесов уже обжёгся на неосторожных заявлениях в прессе» эксклюзив

28 Марта 2023 • 15:00 Комментировать

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не держится за своё место в национальной команде страны.

- Я всегда относился к Карпину с долей симпатии, когда он работал во всех клубах. Учитывая не только его тренерскую работу, но также и то, как он вёл себя с общественностью, со спортивными специалистами, со СМИ и с болельщиками. Но это последнее заявление, конечно, выходит за рамки. Не всегда то, что есть у тебя в голове, надо высказывать. Возможно, тебе будут задавать неприятные вопросы, но в сборной ты являешься тренером главной команды страны, а не какого-то отдельного клуба, и здесь нужно быть немножко осторожнее с заявлениями. Тем более он так высказался в неподходящий момент, когда сборная испытывает, можно сказать, тяжёлые времена, её исключили из всех соревнований, выступать нигде не дают, и остаётся только проводить товарищеские матчи с командами из нефутбольных стран. И ещё на фоне неудачных результатов Карпин сделал такое заявление, чем вызвал дополнительную волну негатива в свою сторону. Я думаю, ему самому бы не понравилось, если бы кто-нибудь из футболистов сказал, что ему без разницы, вызовут его в сборную или не вызовут. Всё-таки надо уважать большую армию болельщиков национальной команды. Тем более у нас есть яркий пример предыдущего главного тренера сборной России Черчесова, который обжёгся на своих неосторожных заявлениях в прессе. Вы сами видели, чем всё это закончилось. Поэтому иногда лучше молчать, чем говорить.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Шамиль Лахиялов
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