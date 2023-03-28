Дюков: «России важно принять участие в отборе ЧМ-2026»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказа о главной задаче сборной России на будущее.

«Главное - выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. После исполкома и конгресса УЕФА будет больше информации», - передает слова руководителя издание «РБ Спорт».

Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские команды от всех международных турниров. В своих последних контрольных поединках сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), а также отпраздновала победу над Ираком (2:0).