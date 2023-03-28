Гаджиев - о словах Карпина: «Аналогичное мнение может высказать и футболист»

Экс-наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее специалист заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Карпин может выводить команду из-под давления прессы, концентрируя весь удар на себе. Но он сейчас не учел момент, что если тренер не держится за свое место, то аналогичное мнение может высказать и футболист», - передает слова Гаджиева Betonmobile.ru.

В марте сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Карпина на выезде сыграли вничью с командой Ирана (1:1) и на своем поле одержали победу над сборной Ирака (2:0).