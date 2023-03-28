Зиньковский оценил спарринги сборной России

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался касательно прошедших товарищеских матчей против национальных команд Ирана и Ирака.

«Оцениваю эти два матча положительно. Так скажем, четыре очка в двух матчах набрали. Первая игра далась нам потяжелее. Рад, что дебютировал за сборную. Доволен тем, как провели эти игры», - передает слова полузащитника издание «Известия».

Напомним, что в поединке с Ираном была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В домашнем матче против Ирака была зафиксирована победа сборной России со счетом 2:0.