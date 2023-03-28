Ловчев: «Нельзя звать туристов в сборную России»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеских матчах против Ирана и Ирака.

«Нельзя звать туристов. Страну надо представлять достойно. Сборная - это результат. Самое красивое в футболе - счёт на табло. С этой мыслью надо ехать в сборную и это надо подтверждать», - гласит сообщение Ловчева в телеграм-канале.

В марте сборная России провела гостевой спарринг с командой Ирана и завершила его вничью со счетом 1:1. Затем подопечные Валерия Карпина на своем поле принимали Ирак и выиграли – 2:0.