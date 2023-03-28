Чепчугов назвал лучшего тренера для сборной России

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина со стороны министра спорта страны Олега Матыцина.

«Карпина нужно поддерживать. Сегодня он лучший, замены ему нет! Цепляетесь за слова Георгиевича, лучше зацепиться мудростью, чтобы выступать в Европе! Россия уважает Азию и все страны по миру, чтобы перейти туда», - передает слова Чепчугова издание Sport24.

Под руководством Карпина сборная России провела два товарищеских матча в марте. В первом поединке национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1), а во втором отпраздновала победу над Ираком – 2:0.