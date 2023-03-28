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Силкин: «Впечатления от матчей сборной России просто ужасные»

28 Марта 2023 • 07:13 Комментировать

Экс-рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своих впечатлениях от недавних товарищеских матчей сборной России.

«Впечатления от двух матчей сборной России просто ужасные, других слов не найти. Один негатив, игры вообще нет.  Проблем много, но пока не видим, чтобы их кто-то хотел решать», - передает слова Силкина «РБ Спорт».

В марте сборная России на выезде расписала ничью с национальной командой Ирана (1:1), а затем на своем поле отпраздновала победу над сборной Ирака со счетом 2:0.

Напомним, что из-за дисквалификации Россия не может проводить официальные игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Силкин
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