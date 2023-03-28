Газзаев назвал проблему сборной России

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о последних результатах национальной команды в товарищеских матчах. Эксперт выделил главную проблему нынешнего коллектива.

«Проблема сборной в том, что нет стабильного состава. Я не могу назвать состав нашей национальной команды. В каждой игре разный подбор игроков. Они недопонимают друг друга», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России провела спарринги с командами Ирана и Ирака. С первым соперником была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а матче со вторым россияне победили – 2:0.