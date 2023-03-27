Семшов: «Карпину больше всех не повезло из тренеров нашей сборной»

Бывший российский футболист Игорь Семшов, успевший поиграть и за сборную России, высказался о тренере российской команды Валерии Карпине.

«Валерию Карпину больше всех не везёт из тренеров нашей сборной. Его карьера в команде оборвалась на полпути в официальных играх и неясно, к чему теперь ему готовиться и готовить команду, куда двигаться и что вообще будет дальше», - заявил Семшов порталу Metaratings, заявив, что собирать национальную сборную всё равно надо.

Напомним, что при Карпине сборная России довольно уверенно выступала в отборе на чемпионат мира в Катаре, пропустив вперёд в группе лишь сборную Хорватии. Но путь в стыковые матчи оборвала политическая ситуация – команду России исключили из всех официальных турниров под эгидой УЕФА.