Динияр Билялетдинов назвал слабое место сборной России

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов подвёл итоги мартовского сбора российской команды, в рамках которого футболисты Валерия Карпина сыграли с соперниками с Ближнего Востока – сборными Ирана и Ирака. Если игра с иранцами на выезде в Тегеране получилась неудачной и завершилась вымученной ничьей (1:1), то матч против команды Ирака принёс россиянам уверенный успех после смазанного начала – 2:0.

«Матч против Ирака получился 50 на 50: и если в первом тайме наша команда сыграла ужасно, то во втором тайме им удалось что-то показать. Сборной России необходимо работать над атакующими действиями, играем по-прежнему тускло», - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».