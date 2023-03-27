Мартовские матчи сборной России пойдут в рейтинг ФИФА

Результаты сборной России в мартовских товарищеских матчах будут учтены в рейтинге ФИФА. Об этом рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«Матчи сборной России против команд Ирана и Ирака будут учтены в рейтинге ФИФА», - комментарий РФС приводит ТАСС.

В марте сборная России сыграла вничью с Ираном на выезде (1:1) и обыграла Ирак дома (2:0). Авторами голов в этих матчах стали Антон Миранчук (по одному голу в каждом из матчей) и Сергей Пиняев.

В следующий раз сборная России должна собраться в июне. Команда Валерия Карпина может принять участие в турнире в Центральной Азии.