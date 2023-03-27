Дюков назвал главную мотивацию Малкома и Клаудиньо при получении паспорта России

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, ответил на вопрос, могут ли в будущем Клаудиньо и Малком выступать за сборную России.

Как известно, недавно Малком и Клаудиньо, представляющие питерский «Зенит», получили российские паспорта.

«Мы прорабатываем возможность. Но ещё раз - прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства», - сказал Дюков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Добавим, что сборная России в марте провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1), а затем обыграла Ирак (2:0).