Чепчугов: «Песьякову нужно убрать самоуверенность и добавить надёжности»

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об игре голкипера сборной России Сергея Песьякова в товарищеском поединке против национальной команды Ирака.

«Сергей является опытным голкипером и мастером вратарского цеха! Но ему нужно убрать самоуверенность и добавить надежности. Удачи ему и прекрасной карьеры!» - приводит слова Чепчугова издание Sport24.

Товарищеский матч сборных России и Ирака состоялся в воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Голы забили Миранчук и Пиняев.