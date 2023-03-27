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Чепчугов: «Песьякову нужно убрать самоуверенность и добавить надёжности»

27 Марта 2023 • 13:26 Комментировать

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об игре голкипера сборной России Сергея Песьякова в товарищеском поединке против национальной команды Ирака.

«Сергей является опытным голкипером и мастером вратарского цеха! Но ему нужно убрать самоуверенность и добавить надежности. Удачи ему и прекрасной карьеры!» - приводит слова Чепчугова издание Sport24.

Товарищеский матч сборных России и Ирака состоялся в воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Голы забили Миранчук и Пиняев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Песьяков Сергей Чепчугов
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