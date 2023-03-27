Сычёв - о Карпине: «Работа в сборной - венец и награда для тренера, сейчас это стирается»

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Карпину стала безразлична сборная? Сейчас нивелируется факт, что для каждого тренера работа в сборной - венец. Раньше любая игра сборной была как награда. Сейчас это всё стирается из повестки», - передает слова Дмитрия издание «Чемпионат».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. Команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2024 года.