Мор назвал трёх кандидатов на место Карпина

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что Валерий Карпин не справляется с работой в сборной России. Он предложил трех специалистов, которые могли бы заменить нынешнего рулевого национальной команды.

«Сергей Юран, Юрий Сёмин, Андрей Талалаев освободился. Они будут жить только интересами сборной. А то, что сейчас происходит - это не лезет ни в какие ворота, это унижение болельщиков», - передает слова Мора издание «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.