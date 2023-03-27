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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Мор назвал трёх кандидатов на место Карпина

27 Марта 2023 • 11:08 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что Валерий Карпин не справляется с работой в сборной России. Он предложил трех специалистов, которые могли бы заменить нынешнего рулевого национальной команды.

«Сергей Юран, Юрий Сёмин, Андрей Талалаев освободился. Они будут жить только интересами сборной. А то, что сейчас происходит - это не лезет ни в какие ворота, это унижение болельщиков», - передает слова Мора издание «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Эдуард Мор
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
27 Марта 2023 в 12:12
Семин - рыбак-пенсионер, Юран еще не созрел, Талалаев - вряд ли потянет. Кол-во кандидатов равно кол-ву букв в фамилии Мор?
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