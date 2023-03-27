Быстров назвал провалом игру сборной России

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров высказался об игре национальной команды против Ирака в товарищеском матче.

«Провал. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся», - передает слова Владимира «Бомбардир».

Матч между сборными России и Ирака состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу принимающей стороны. Голами в составе российской команды отметились Миранчук и Пиняев.