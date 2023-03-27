Дюков ответил, сыграет ли сборная России с Китаем

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном поединке между сборными России и Китая.

«Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи. Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

В марте национальная сборная России провела два товарищеских матча. Сначала подопечные Валерия Карпина на выезде разошлись миром с Ираном (1:1), а затем на своем поле отпраздновали победу над Ираком со счетом 2:0.